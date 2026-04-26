Homem é preso após ataque a tiros contra Trump em jantar da Casa Branca

O homem apontado como responsável pela tentativa de ataque durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos, morador de Torrance, na Califórnia. O episódio ocorreu durante o evento que reunia autoridades e jornalistas nesse sábado (25) e levou à ativação imediata do protocolo de segurança do Serviço Secreto, resultando na retirada às pressas do presidente Donald Trump e de outros líderes. O próprio presidente confirmou a prisão do suspeito e divulgou sua imagem nas redes sociais.

Allen foi detido nas proximidades do salão onde acontecia o jantar, que contava com a presença de Trump, da primeira-dama Melania Trump e do vice-presidente JD Vance. Segundo informações, houve troca de tiros com agentes do Serviço Secreto, mas o suspeito não foi atingido. Nenhum integrante do governo ficou ferido. Ele deve comparecer a um tribunal distrital dos Estados Unidos nesta segunda-feira (27).

De acordo com a CNN, Allen atuava como professor em tempo parcial na C2 Education, onde chegou a ser reconhecido como “professor do mês” meses antes. Ele também se apresentava como desenvolvedor de videogames.

Um perfil atribuído a ele no LinkedIn indica que seria o criador do jogo independente “Bohrdom”, disponível na plataforma Steam. O nome do projeto foi registrado como marca em 2018.

Na formação acadêmica, Allen possui graduação em engenharia mecânica pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, concluída em 2017, e mestrado em ciência da computação pela Universidade Estadual da Califórnia, Dominguez Hills. Durante a universidade, participou do desenvolvimento de um protótipo de freio de emergência para cadeiras de rodas, projeto que ganhou destaque em um veículo de comunicação local.

Registros da Comissão Eleitoral Federal apontam ainda que ele fez uma doação de US$ 25 para a campanha presidencial de Kamala Harris em outubro de 2024.

Após o incidente, em coletiva de imprensa, Trump classificou o suspeito como uma pessoa “doente” e afirmou que há indícios de que ele tenha agido sozinho. O presidente também informou que um agente do Serviço Secreto foi atingido, mas sobreviveu graças ao uso de colete à prova de balas.

O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que o histórico do suspeito será investigado de forma minuciosa.

Já o procurador-geral adjunto interino dos Estados Unidos, Todd Blanche, informou que Allen deverá responder a múltiplas acusações relacionadas ao tiroteio, incluindo porte de arma de fogo e outros prováveis crimes que venham a ser identificados durante a investigação.