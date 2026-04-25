PT vai à justiça contra personagem de IA criada para propaganda eleitoral antecipada

A personagem e os conteúdos foram criados por Daniel Cristiano dos Santos, de 37 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A personagem e os conteúdos foram criados por Daniel Cristiano dos Santos, de 37 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Federação composta por PT, PC do B e PV solicitou à Justiça Eleitoral a suspensão do perfil das redes sociais da Dona Maria, uma personagem de meia idade criada por inteligência artificial com o intuito de criticar o governo Lula. Um dos vídeos virais da Dona Maria tem 22 milhões de visualizações nas redes sociais, mas precisou ser suspenso por uso exagerado de palavrões.

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O grupo de partidos alegou uso de IA e deepfake para reprodução de campanhas eleitorais antecipada.

Segundo a consultoria Arquimedes, os conteúdos publicados no perfil do Instagram somaram cerca de 102,1 milhões de visualizações e 10,5 milhões de interações. Indicando uma alta distribuição e volume de criação.

Ao total, o perfil acumula um número de plays 140 vezes maior que o número de seguidores, o que indica que o conteúdo criado circula para além de sua audiência direta. Em que esse fenômeno pode ser impulsionado pelo formato Reels, por compartilhamentos e pela recomendação algorítmica da plataforma.

A personagem e os conteúdos foram criados por Daniel Cristiano dos Santos, de 37 anos. O motorista de aplicativo deixa claro na descrição da página que os vídeos são feitos por inteligência artificial e ainda define Dona Maria como “a voz do povo brasileiro de bem”. A conta está no ar por quase 1 ano e para não ter mais vídeos derrubados, Daniel passou a diminuir a quantidade de palavrões ditos, a não citar nomes de políticos, como por exemplo, o presidente Lula começou a ser citado como Molusco em seus vídeos, driblando as diretrizes do aplicativo e ganhando mais engajamento.

Especialistas da área digital e das redes sociais consideram difícil a derrubada do perfil.