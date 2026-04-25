PT vai à justiça contra personagem de IA criada para propaganda eleitoral antecipada
Dona Maria, personagem criada por motorista de aplicativo, tem vídeo com 22 milhões de visualizações nas redes sociais que foi derrubado por excesso de palavrões
A Federação composta por PT, PC do B e PV solicitou à Justiça Eleitoral a suspensão do perfil das redes sociais da Dona Maria, uma personagem de meia idade criada por inteligência artificial com o intuito de criticar o governo Lula. Um dos vídeos virais da Dona Maria tem 22 milhões de visualizações nas redes sociais, mas precisou ser suspenso por uso exagerado de palavrões.
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O grupo de partidos alegou uso de IA e deepfake para reprodução de campanhas eleitorais antecipada.
Segundo a consultoria Arquimedes, os conteúdos publicados no perfil do Instagram somaram cerca de 102,1 milhões de visualizações e 10,5 milhões de interações. Indicando uma alta distribuição e volume de criação.
Ao total, o perfil acumula um número de plays 140 vezes maior que o número de seguidores, o que indica que o conteúdo criado circula para além de sua audiência direta. Em que esse fenômeno pode ser impulsionado pelo formato Reels, por compartilhamentos e pela recomendação algorítmica da plataforma.
A personagem e os conteúdos foram criados por Daniel Cristiano dos Santos, de 37 anos. O motorista de aplicativo deixa claro na descrição da página que os vídeos são feitos por inteligência artificial e ainda define Dona Maria como “a voz do povo brasileiro de bem”. A conta está no ar por quase 1 ano e para não ter mais vídeos derrubados, Daniel passou a diminuir a quantidade de palavrões ditos, a não citar nomes de políticos, como por exemplo, o presidente Lula começou a ser citado como Molusco em seus vídeos, driblando as diretrizes do aplicativo e ganhando mais engajamento.
Especialistas da área digital e das redes sociais consideram difícil a derrubada do perfil.