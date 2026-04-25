Professor desaparecido há 5 anos é encontrado após andar pelo país e decide não voltar para a família

Felipe Ribeiro reencontrou os familiares na base da PM em Araraquara - Foto: Reprodução/Instagram/PM de São Paulo

Felipe Ribeiro reencontrou os familiares na base da PM em Araraquara - Foto: Reprodução/Instagram/PM de São Paulo

O professor universitário Felipe Morina Ribeiro, que estava desaparecido há 5 anos e foi encontrado pela Polícia Militar (PM) no interior de São Paulo.

Ele estava caminhado por uma rodovia quando policiais o abordaram com um boletim de ocorrência de seu desaparecimento. O vídeo do reencontro de Felipe com a família viralizou nas redes sociais nesta semana.



Ele andava às margens da Rodovia Washington Luís, entre as cidades de Matão e Taquaritinga, quando foi abordado por uma equipe da polícia, na terça-feira (21).

A família do educador, que mora em Osasco, foi chamada para encontrá-lo em uma base da PM em Araraquara, que fica a 280 km de São Paulo.

Felipe Ribeiro disse que nos últimos cinco anos andou “todo o país”. Ao reencontrar a mãe, ele declarou estar bem: “Andei por todo o país. Perna grossa, barriga trincada. Estou vivo e não estou desaparecido”, disse o professor.

No entanto, após o reencontro, Ribeiro decidiu que não vai morar com os parentes. Não há detalhes sobre o motivo da decisão, nem informações sobre onde o professor deve viver.

Ele é formado em design digital e trabalhava como professor no Centro Universitário FIEO, em Osasco, e havia sido dado como desaparecido em 20 de outubro de 2020. Uma ex-aluna mencionou nas redes sociais que teve aula com o professor no curso de design gráfico da Unifieo. Segundo ela, Felipe era um educador comprometido, inteligente e uma pessoa "incrível".