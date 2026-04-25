Zap Delas registra 382 atendimentos a mulheres nos primeiros 6 meses

Lançado em outubro de 2025 pela Procuradora Especial da Mulher do Senado (Promul), senadora Augusta Brito (PT-CE), o Zap Delas, canal do Senado para atender mulheres em situação de violência política de gênero, fez 382 atendimentos até abril.

É quase o equivalente às denúncias de violência política de todo o ano de 2024 no Disque 100. Para a coordenadora da Promul, Raquel Andrade, o dado esboça um cenário preocupante em ano eleitoral e reforça a necessidade de divulgar ainda mais a ferramenta.

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