Inscrições para Casamento Comunitário em São Gonçalo começam nesta segunda (27)

São Gonçalo vai promover a sexta edição do Casamento Comunitário. As inscrições vão abrir na próxima segunda-feira (27) e serão encerradas no dia 15 de maio. O projeto oferece isenção de certidão de casamento e ainda propõe uma cerimônia gratuita para casais participantes.

A iniciativa é voltada para casais que tenham renda de até dois salários mínimos e é realizada pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Proteção Social e Especial, junto ao Comitê de Sub-registro.

As inscrições podem ser realizadas apenas de forma presencial no Comitê de Sub-registro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. No local, a equipe técnica do serviço social irá avaliar cada inscrição.

Para se inscrever, os casais devem apresentar os seguintes documentos originais: Identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento averbada, comprovante de residência no próprio nome, carteira de trabalho, CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), além do RG e CPF de duas testemunhas, que não podem ser os pais ou irmãos do casal.

O projeto tem o intuito de contemplar famílias que desejam realizar o sonho de oficializar sua união junto aos cartórios de registro civil. Além do registro, o Casamento Comunitário organiza uma cerimônia, não obrigatória, que vai contemplar 40 casais. A celebração será realizada no salão de festas Jardins do Chalé, situado em Vista Alegre. O casamento está programado para ser realizado em agosto.

Serviço:

O Comitê de Sub-registro fica na Rua Dr. Porciúncula, 395, na Venda da Cruz.