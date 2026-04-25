Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 4,9984 | Euro R$ 5,8566
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Inscrições para Casamento Comunitário em São Gonçalo começam nesta segunda (27)

Casais com renda de até dois salários mínimos podem participar do projeto

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de abril de 2026 - 09:10
Casamento comunitário
Casamento comunitário -

São Gonçalo vai promover a sexta edição do Casamento Comunitário. As inscrições vão abrir na próxima segunda-feira (27) e serão encerradas no dia 15 de maio. O projeto oferece isenção de certidão de casamento e ainda propõe uma cerimônia gratuita para casais participantes.

A iniciativa é voltada para casais que tenham renda de até dois salários mínimos e é realizada pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Proteção Social e Especial, junto ao Comitê de Sub-registro.

As inscrições podem ser realizadas apenas de forma presencial no Comitê de Sub-registro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. No local, a equipe técnica do serviço social irá avaliar cada inscrição.

Para se inscrever, os casais devem apresentar os seguintes documentos originais: Identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento averbada, comprovante de residência no próprio nome, carteira de trabalho, CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), além do RG e CPF de duas testemunhas, que não podem ser os pais ou irmãos do casal.

O projeto tem o intuito de contemplar famílias que desejam realizar o sonho de oficializar sua união junto aos cartórios de registro civil. Além do registro, o Casamento Comunitário organiza uma cerimônia, não obrigatória, que vai contemplar 40 casais. A celebração será realizada no salão de festas Jardins do Chalé, situado em Vista Alegre. O casamento está programado para ser realizado em agosto.

Serviço:

O Comitê de Sub-registro fica na Rua Dr. Porciúncula, 395, na Venda da Cruz.

Tags:

casamento comunitário

Matérias Relacionadas