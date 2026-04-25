Após 12 anos, PROCON-RJ volta a realizar concurso e mobiliza mais de 23 mil candidatos neste domingo

Depois de mais de uma década sem realizar concurso público, o PROCON-RJ volta a promover um certame para recomposição do seu quadro efetivo. As provas acontecem neste domingo (26) e devem mobilizar mais de 23 mil candidatos em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro.

Com 30 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, o concurso é considerado um marco institucional para a autarquia, que reforça sua estrutura em um momento de ampliação das políticas públicas de defesa do consumidor. As provas serão aplicadas em municípios como Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Petrópolis, Macaé, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes e Angra dos Reis .

Para o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta, o momento representa um avanço importante para o fortalecimento institucional do órgão.

"Esse concurso simboliza a retomada de um investimento essencial no serviço público. São milhares de pessoas mobilizadas, com expectativa real de transformação de vida, e ao mesmo tempo um passo importante para qualificar ainda mais o atendimento à população e fortalecer a defesa do consumidor em todo o estado", afirma.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no mesmo dia, com duração de quatro horas, em dois turnos: pela manhã, para os cargos de nível superior, e à tarde, para os cargos de nível médio .

Fique atento às dicas para o dia das provas

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o Procon-RJ orientam que os candidatos fiquem atentos às regras previstas no edital. É fundamental verificar previamente o local de prova e acompanhar possíveis atualizações, já que alterações podem ocorrer e são divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais. Também é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto, em via original, não sendo aceitas cópias, mesmo que autenticadas . Em casos de perda ou roubo do documento, o candidato deverá levar o boletim de ocorrência emitido há, no máximo, 30 dias.

Outra recomendação é chegar com antecedência ao local de prova, garantindo tempo suficiente para identificação e acesso às salas, além de manter atenção às informações disponíveis na área do candidato, incluindo o comprovante de inscrição, que é de responsabilidade exclusiva do participante.

Além disso, o candidato deve levar caneta azul ou preta de corpo transparente - de preferência mais de uma - para a realização da prova.

Importante ficar atento que não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo.

Não será permitido ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento em saco opaco e devidamente lacrado (fornecido pela banca IDECAN), com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, Ipod, Ipad, tablets, smartphones, MP3, MP4, receptor, gravador, câmera fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, etc.

Outro alerta importante da Secretaria e da Autarquia é que o candidato desligue qualquer aparelho eletrônico que emita sons. No caso de a pessoa candidata ser surpreendida portando os aparelhos eletrônicos, bem como, durante a aplicação da prova, qualquer aparelho eletrônico de titularidade da pessoa candidata vier a emitir qualquer sinal sonoro, mesmo estando acondicionado, será lavrado, no Termo de Ocorrência, o fato ocorrido e a pessoa candidata será eliminada automaticamente do certame.

A realização do concurso reforça o processo de modernização da SEDCON e do PROCON-RJ, ampliando a capacidade de atendimento, fiscalização e orientação ao consumidor fluminense. Com a entrada de novos servidores, a expectativa é fortalecer ainda mais a atuação do Estado na garantia de direitos e na promoção de relações de consumo mais equilibradas.