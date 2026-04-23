Lula fará procedimentos médicos para tratar ceratose e tendinite, informa Planalto

Lula deve viajar para São Paulo ainda nesta quinta-feira (23) e permanecer na cidade durante o fim de semana - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula deve viajar para São Paulo ainda nesta quinta-feira (23) e permanecer na cidade durante o fim de semana - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve passar por dois procedimentos médicos nesta sexta-feira (24), em São Paulo, segundo informações divulgadas pelo Palácio do Planalto.

As intervenções incluem a retirada de uma ceratose, uma lesão caracterizada pelo espessamento da pele, na região da cabeça, além de uma infiltração no punho direito para tratar uma tendinite no polegar.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, os procedimentos serão realizados no Hospital Sírio-Libanês e são considerados simples, sem necessidade de afastamento das atividades presidenciais.

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A expectativa é de que as intervenções sejam rápidas e pouco invasivas. A equipe médica informou que não há previsão de restrições na rotina do presidente após os procedimentos, o que deve permitir a retomada das atividades normalmente.

Por conta da agenda médica, compromissos oficiais previstos para esta sexta-feira foram adiados para a próxima segunda-feira (27).

Não é a primeira vez que Lula realiza tratamento para ceratose. Em fevereiro deste ano, o presidente já havia passado por um procedimento semelhante na mesma região da cabeça.

A infiltração no punho tem como objetivo aliviar dores causadas pela tendinite, uma inflamação nos tendões que pode comprometer movimentos e causar desconforto.

Lula deve viajar para São Paulo ainda nesta quinta-feira (23) e permanecer na cidade durante o fim de semana. A previsão é de retorno a Brasília no domingo (26), dependendo da evolução após os procedimentos.

Segundo o Planalto, as intervenções fazem parte de cuidados médicos de rotina e não devem impactar significativamente a agenda institucional do presidente.