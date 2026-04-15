Rio de Janeiro tem mais de 1 milhão de famílias atendidas pelo Gás do Povo em abril
Programa contempla, neste mês, cerca de 15 milhões de lares em todos os municípios brasileiros, fruto de um aporte de mais de R$ 1,5 bilhão por parte do Governo do Brasil
O estado do Rio de Janeiro tem, em abril, 1.068.448 famílias atendidas pelo programa Gás do Povo do Governo do Brasil. Do total, 1.010.587 famílias, ou 94,6% dos lares contemplados, têm mulheres como responsáveis familiares. Ao todo, mais de 3 milhões de pessoas serão beneficiadas pelo programa no estado neste mês, fruto de um investimento federal superior a R$ 99,5 milhões.
A capital do Rio é o município fluminense com mais famílias beneficiadas pelo Gás do Povo em abril: 314.635, a partir de um investimento de mais de R$ 29,3 milhões do Governo do Brasil. Em seguida, aparecem os municípios de Nova Iguaçu (89.710 famílias e R$ 8,3 milhões), Duque de Caxias (69.325 e R$ 6,4 milhões), São Gonçalo (53.480 e R$ 4,9 milhões) e Belford Roxo (49.859 e R$ 4,6 milhões).
O programa Gás do Povo atende, em abril, cerca de 15 milhões de lares em todos os municípios brasileiros, fruto de um aporte de mais de R$ 1,5 bilhão por parte do Governo do Brasil. Neste mês, a Caixa Econômica Federal iniciou, na última sexta-feira (10/4), a disponibilização do vale-recarga para cerca de 206 mil famílias, que poderão retirar o gás de cozinha (GLP) diretamente nas revendas credenciadas.
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O Nordeste é a região com mais famílias atendidas. São 6,76 milhões de lares contemplados. Em seguida aparecem as regiões Sudeste (4,16 milhões de famílias), Norte (2,04 milhões), Sul (1 milhão) e Centro-Oeste (824,16 mil).
São Paulo é o município brasileiro com mais famílias contempladas pelo programa em abril: 503.983. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro (314.635), Fortaleza (218.953), Salvador (213.554), Manaus (198.746) e Brasília (130.898).
O perfil das famílias atendidas pelo programa chama atenção: em abril, 96,1% dos lares têm mulheres como responsáveis familiares. Com isso, o Gás do Povo reforça seu papel na proteção social e no apoio às mulheres, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade. No recorte por unidade da Federação, Goiás tem o percentual mais elevado, com 96,2% dos lares beneficiados tendo uma mulher como responsável familiar. Em seguida, aparece o Distrito Federal, com 95,9%. Outros estados, como Mato Grosso e Santa Catarina, também apresentam índices altos: ambos têm 95,7%, seguidos por São Paulo e Mato Grosso do Sul, ambos com 95,6%.
O Gás do Povo assegura aos beneficiários a recarga gratuita do botijão de 13 kg. O vasilhame e o frete, contudo, não estão inclusos no valor do benefício. Para localizar o estabelecimento credenciado mais próximo, basta acessar o aplicativo Meu Social – Gás do Povo. O app está disponível para download nas lojas virtuais dos celulares.
O programa amplia o acesso à energia limpa e segura, além de reduzir o uso de alternativas precárias, como lenha, carvão e querosene, que expõem, principalmente, mulheres e crianças à fumaça tóxica, a doenças respiratórias e riscos de acidentes domésticos e queimaduras. O Gás do Povo vem sendo implementado em etapas desde novembro de 2025 e, até o momento, triplicou o número de beneficiários da política em relação ao modelo anterior de execução. O padrão atual de distribuição do benefício consolida o Gás do Povo como uma das maiores políticas públicas de cozimento limpo do mundo.
O Gás do Povo é implantado de forma gradual e estruturada. A primeira fase teve início em novembro de 2025 e contemplou um milhão de famílias em dez capitais. Em janeiro de 2026, o programa expandiu para as demais 17 capitais do país. Na etapa seguinte, a ação incorporou automaticamente as 4,5 milhões de famílias que já recebiam o recurso do programa anterior. Com a expansão contínua, o programa hoje tem presença em todo o território nacional. São mais de 24 mil revendas credenciadas, com cerca de 15 milhões de famílias cobertas nos municípios brasileiros. A ampliação passa pela articulação do Governo do Brasil com distribuidoras e revendedoras, o que permitiu a expansão do credenciamento.
A política também institui o Programa Nacional de Acesso ao Cozimento Limpo, que passa a estruturar as ações de combate à pobreza energética. O modelo integra a gratuidade do botijão e outras modalidades de cocção limpa, com fontes diversificadas de financiamento, mecanismos de monitoramento e governança reforçada, incluindo comitê gestor permanente e publicação periódica de relatórios.
O programa prioriza famílias do Bolsa Família. Para ter acesso ao Gás do Povo, é preciso ter renda per capita de até meio salário mínimo e Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses. O CPF do responsável familiar deve estar regular e o cadastro não pode apresentar pendências, como averiguação cadastral ou indício de óbito do responsável familiar. Para acessar o benefício é necessário que a família tenha, no mínimo, duas pessoas na composição.
O Governo do Brasil está reajustando os valores de referência para o programa Gás do Povo. A expectativa, com esse reajuste, é que um número maior de revendas de gás de cozinha faça adesão ao programa, em especial em municípios ainda desatendidos. A medida terá impacto de R$ 300 milhões para o governo.