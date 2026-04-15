Rio de Janeiro tem mais de 1 milhão de famílias atendidas pelo Gás do Povo em abril - Foto: Divulgação

Rio de Janeiro tem mais de 1 milhão de famílias atendidas pelo Gás do Povo em abril - Foto: Divulgação

O estado do Rio de Janeiro tem, em abril, 1.068.448 famílias atendidas pelo programa Gás do Povo do Governo do Brasil. Do total, 1.010.587 famílias, ou 94,6% dos lares contemplados, têm mulheres como responsáveis familiares. Ao todo, mais de 3 milhões de pessoas serão beneficiadas pelo programa no estado neste mês, fruto de um investimento federal superior a R$ 99,5 milhões.

A capital do Rio é o município fluminense com mais famílias beneficiadas pelo Gás do Povo em abril: 314.635, a partir de um investimento de mais de R$ 29,3 milhões do Governo do Brasil. Em seguida, aparecem os municípios de Nova Iguaçu (89.710 famílias e R$ 8,3 milhões), Duque de Caxias (69.325 e R$ 6,4 milhões), São Gonçalo (53.480 e R$ 4,9 milhões) e Belford Roxo (49.859 e R$ 4,6 milhões).

O programa Gás do Povo atende, em abril, cerca de 15 milhões de lares em todos os municípios brasileiros, fruto de um aporte de mais de R$ 1,5 bilhão por parte do Governo do Brasil. Neste mês, a Caixa Econômica Federal iniciou, na última sexta-feira (10/4), a disponibilização do vale-recarga para cerca de 206 mil famílias, que poderão retirar o gás de cozinha (GLP) diretamente nas revendas credenciadas.

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O Nordeste é a região com mais famílias atendidas. São 6,76 milhões de lares contemplados. Em seguida aparecem as regiões Sudeste (4,16 milhões de famílias), Norte (2,04 milhões), Sul (1 milhão) e Centro-Oeste (824,16 mil).

São Paulo é o município brasileiro com mais famílias contempladas pelo programa em abril: 503.983. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro (314.635), Fortaleza (218.953), Salvador (213.554), Manaus (198.746) e Brasília (130.898).

Infográfico | Investimento no Gás do Povo em abril de 2026 | Foto: Divulgação / Presidência da República

O perfil das famílias atendidas pelo programa chama atenção: em abril, 96,1% dos lares têm mulheres como responsáveis familiares. Com isso, o Gás do Povo reforça seu papel na proteção social e no apoio às mulheres, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade. No recorte por unidade da Federação, Goiás tem o percentual mais elevado, com 96,2% dos lares beneficiados tendo uma mulher como responsável familiar. Em seguida, aparece o Distrito Federal, com 95,9%. Outros estados, como Mato Grosso e Santa Catarina, também apresentam índices altos: ambos têm 95,7%, seguidos por São Paulo e Mato Grosso do Sul, ambos com 95,6%.

O Gás do Povo assegura aos beneficiários a recarga gratuita do botijão de 13 kg. O vasilhame e o frete, contudo, não estão inclusos no valor do benefício. Para localizar o estabelecimento credenciado mais próximo, basta acessar o aplicativo Meu Social – Gás do Povo. O app está disponível para download nas lojas virtuais dos celulares.

O programa amplia o acesso à energia limpa e segura, além de reduzir o uso de alternativas precárias, como lenha, carvão e querosene, que expõem, principalmente, mulheres e crianças à fumaça tóxica, a doenças respiratórias e riscos de acidentes domésticos e queimaduras. O Gás do Povo vem sendo implementado em etapas desde novembro de 2025 e, até o momento, triplicou o número de beneficiários da política em relação ao modelo anterior de execução. O padrão atual de distribuição do benefício consolida o Gás do Povo como uma das maiores políticas públicas de cozimento limpo do mundo.

O Gás do Povo é implantado de forma gradual e estruturada. A primeira fase teve início em novembro de 2025 e contemplou um milhão de famílias em dez capitais. Em janeiro de 2026, o programa expandiu para as demais 17 capitais do país. Na etapa seguinte, a ação incorporou automaticamente as 4,5 milhões de famílias que já recebiam o recurso do programa anterior. Com a expansão contínua, o programa hoje tem presença em todo o território nacional. São mais de 24 mil revendas credenciadas, com cerca de 15 milhões de famílias cobertas nos municípios brasileiros. A ampliação passa pela articulação do Governo do Brasil com distribuidoras e revendedoras, o que permitiu a expansão do credenciamento.

A política também institui o Programa Nacional de Acesso ao Cozimento Limpo, que passa a estruturar as ações de combate à pobreza energética. O modelo integra a gratuidade do botijão e outras modalidades de cocção limpa, com fontes diversificadas de financiamento, mecanismos de monitoramento e governança reforçada, incluindo comitê gestor permanente e publicação periódica de relatórios.

O programa prioriza famílias do Bolsa Família. Para ter acesso ao Gás do Povo, é preciso ter renda per capita de até meio salário mínimo e Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses. O CPF do responsável familiar deve estar regular e o cadastro não pode apresentar pendências, como averiguação cadastral ou indício de óbito do responsável familiar. Para acessar o benefício é necessário que a família tenha, no mínimo, duas pessoas na composição.

O Governo do Brasil está reajustando os valores de referência para o programa Gás do Povo. A expectativa, com esse reajuste, é que um número maior de revendas de gás de cozinha faça adesão ao programa, em especial em municípios ainda desatendidos. A medida terá impacto de R$ 300 milhões para o governo.