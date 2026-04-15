Escrito em Maricá, clássico de Darcy Ribeiro é traduzido para o mandarim e lançado na China

Escrito em Maricá, o livro ‘O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil’, de Darcy Ribeiro, ganhou destaque internacional ao ser traduzido para o mandarim e lançado em Pequim, na China, na última quinta-feira (09/04).

A obra é considerada um dos principais clássicos sobre a formação histórica, étnica e cultural do Brasil e foi concluída na casa de Darcy, no bairro de Cordeirinho. O local atualmente abriga um museu interativo, preservando o legado do antropólogo, educador e escritor por meio de tecnologia, arte e memória.

O secretário de Relações Internacionais, Jorge Castor, destacou a relevância da iniciativa e a projeção internacional da obra. “A tradução da obra para o mandarim amplia o diálogo cultural entre Brasil e China e projeta internacionalmente um trabalho concluído em Maricá. É um reconhecimento da importância da nossa produção intelectual e da contribuição do município para a cultura brasileira”, afirmou.

O lançamento da versão em mandarim da obra ocorreu na sede do Grupo de Comunicações Internacionais da China (GCIC) e integra as comemorações do Ano Cultural China-Brasil. A edição foi realizada em parceria entre a Blossom Press, o Centro Cultural de Publicações China-América Latina e Caribe do GCIC e a Fundação Darcy Ribeiro.

Publicado originalmente em 1995, o livro O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil é resultado de décadas de estudos sobre a formação étnica e cultural do país. A versão definitiva foi concluída na praia de Cordeirinho, em Maricá, onde Darcy Ribeiro viveu seus últimos anos em uma casa projetada por Oscar Niemeyer.

Leia também:

Rio Fashion Week marca retorno do Rio ao calendário nacional da moda

Artista da região aposta em clipe cinematográfico para inaugurar nova fase do rock autoral