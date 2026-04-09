Governo vai liberar 7 bilhões do FGTS para reduzir endividamento da população

O governo prepara a liberação de R$ 7 bilhões do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) a 10 milhões de trabalhadores. A decisão faz parte de uma série de ações desenvolvidas pela equipe econômica para conter o endividamento da população.

A liberação foi revelada pelo Ministério do Trabalho. Em entrevista, o ministro Luiz Marinho disse que o montante será complementar aos repasses feitos aos profissionais que aderiram ao saque-aniversário, mas tiveram parte dos valores bloqueados pelas regras do programa.

Segundo Marinho, a iniciativa prevê a disponibilização de uma parcela do FGTS como garantia para acesso a crédito com juros mais baixos, permitindo o pagamento ou refinamento de empréstimos que podem comprometer até 35% da renda dos trabalhadores.

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O endividamento das famílias chegou a 80,4% em março deste ano, segundo o CNC (Controle Numérico Computadorizado). O objetivo com esse pacote é reduzir esse patamar, considerado recorde, e criar regras com o Congresso para evitar que a população volte a se endividar.

Uma das ações já realizadas pelo governo para reduzir o endividamento da população foi o Desenrola, que renegociou R$ 53 bilhões para cerca de 15 milhões de pessoas. O programa anterior, entre 2023 e 2024, envolveu desembolso de R$ 1,7 bilhão da União em garantias, mas os indicadores de endividamento seguiram em alta, de acordo com a avaliação apresentada no plano atual.