Garotinho pode disputar governo tampão do Rio caso STF determine eleição direta

De acordo com ele, o Republicanos já sinalizou que pretende lançar sua candidatura - Foto: Divulgação/ Tânia Rêgo/Agência Brasil

De acordo com ele, o Republicanos já sinalizou que pretende lançar sua candidatura - Foto: Divulgação/ Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ex‑governador Anthony Garotinho afirmou que pode ser candidato ao mandato‑tampão do governo do Rio de Janeiro caso o Supremo Tribunal Federal (STF) decida que a escolha será por eleição direta. A declaração foi feita em um vídeo publicado em suas redes sociais nesta segunda‑feira (6), no qual ele disse ter recebido a indicação do partido Republicanos para concorrer em um eventual pleito extraordinário.

Garotinho agradeceu à direção nacional e regional da legenda pela confiança e declarou estar preparado para entrar na disputa. De acordo com ele, o Republicanos já sinalizou que pretende lançar sua candidatura caso o STF confirme a realização de voto popular.

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No mesmo pronunciamento, o ex‑governador fez críticas ao cenário político fluminense e afirmou estar pronto para enfrentar grupos que, segundo ele, “dominam o Rio de Janeiro”. Garotinho também defendeu a eleição direta, alegando que uma escolha indireta seria inadequada diante da atual crise política no estado.

A possibilidade de Garotinho entrar na corrida pelo governo tampão depende, agora, da decisão do Supremo sobre o formato da eleição, que será discutido pelo plenário da Corte.