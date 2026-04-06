Escritor e psiquiatra Augusto Cury anuncia pré-candidatura à Presidência

O partido Avante, anunciou neste domingo (5), a pré-candidatura à presidência do escritor Augusto Cury, nas eleições gerais de outubro deste ano.

Através de um comunicado nas redes sociais, o partido comunicou sobre a intenção política do escritor.

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“O povo brasileiro não aguenta mais essa polarização e é preciso virar essa página com alguém que consiga fazer o nosso país avançar com prosperidade e qualidade de vida para as pessoas!”, informa a postagem que anuncia o escritor e psiquiatra como pré-candidato.

Em outros momentos, Augusto Cury já havia demonstrado intenção de disputar à Presidência, porém, até o anúncio deste domingo ele ainda estava em busca de um partido.

“Minha candidatura só será possível se houver um partido que me convide, pois desejo fazer uma política de Estado, e não de partidos”, explicou em uma postagem em rede social há um mês.

De acordo com o autor de best-sellers de autoajuda, ele conversou com políticos e agradeceu alguns outros em postagens nas redes sociais. Ele ainda disse que chegou a ser recebido pelo ex-presidente Michel Temer, além de Gilberto Kassab, Marcos Pereira e Aécio Neves. Renata Abreu, pastor Everaldo, Aldo Rebelo, Suêd Haidar e Marcel Van Hattem.

“Tive diálogos ricos e inteligentes com todos eles e, como sempre, sigo sendo um colecionador de bons amigos”, disse.