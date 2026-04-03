Cabo Daciolo anuncia pré-candidatura à Presidência em 2026
Ele se filiou ao Mobiliza e vai participar da corrida presidencial pela segunda vez
O ex-deputado federal Cabo Daciolo confirmou que pretende disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. O anúncio foi feito por meio de suas redes sociais, onde ele se declarou oficialmente pré-candidato e voltou a adotar um discurso marcado por forte conteúdo religioso. Ele se filiou ao partido Mobiliza.
Na publicação, Daciolo afirmou que sua eventual campanha terá como base princípios cristãos. Ele também citou trechos da Bíblia e declarou a intenção de transformar o que chama de “colônia brasileira” em uma “nação brasileira”, reforçando o tom espiritual e nacionalista que caracteriza sua trajetória política.
A mensagem segue a linha já conhecida do ex-parlamentar, que frequentemente mistura política e religião em seus posicionamentos públicos. Em tom enfático, ele voltou a usar expressões como “glória a Deus” e referências diretas à fé como elemento central de seu projeto político.
Daciolo ganhou projeção nacional nas eleições presidenciais de 2018, quando concorreu ao Palácio do Planalto e terminou em sexto lugar, com cerca de 1,3 milhão de votos (1,26% dos válidos).
Antes disso, ele havia sido eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2014. Também ficou conhecido por sua atuação como bombeiro militar e por liderar a greve da categoria em 2011, episódio que ajudou a impulsionar sua entrada na política.
Após 2018, tentou outros caminhos eleitorais. Em 2022, por exemplo, concorreu ao Senado, mas não foi eleito, obtendo pouco mais de 3% dos votos.