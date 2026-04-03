Deputada que mostra vida luxuosa nas redes acumula dívida de R$ 1,7 bilhão

Os mais de três milhões de seguidores nas redes sociais que acompanham a luxuosa vida da deputada estadual Sarah Poncio (Solidariedade-RJ) nem imaginam a grande dívida que ela acumula em seu nome, fazendo um contraste com uma vida de muitas viagens, ostentação de carros e compras online.

Segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a parlamentar, de 28 anos, acumula um débito superior a 1,7 bilhão de dividas com a União, cerca de 200 milhões de reais a mais do que quando assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativo do Rio (Alerj), em janeiro de 2025.

Os débitos da parlamentar fazem parte de um conjunto maior ligado à família Poncio, cujo total estimado chega a R$ 2,9 bilhões. Os CPFs dos integrantes estão associados a empresas do mesmo grupo.

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Sarah divide a responsabilidade pelos débitos com os pais, o pastor Márcio Poncio, conhecido como "Pastor do Cigarro", por atuar no setor do tabaco, e a também pastora, Simone Poncio.

A maior parte da dívida atribuída à deputada está relacionada à sonegação de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que soma R$ 1,318 bilhão. Outros débitos incluem R$ 114,8 milhões em Cofins, R$ 113,4 milhões em Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), além de valores referentes à Contribuição Social e ao PIS.