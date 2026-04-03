Vasco terá retornos importantes para o clássico contra o Botafogo

Andrés Gómez e Cuiabano retornam e podem defender o Vasco no clássico de sábado (04) - Foto: Matheus Lima/Vasco

Andrés Gómez e Cuiabano retornam e podem defender o Vasco no clássico de sábado (04) - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco finalizou a preparação para o clássico deste sábado (04), diante do Botafogo. Renato Gaúcho teve boas notícias com os retornos dos desfalques no duelo do meio de semana, contra o Coritiba.

Cuiabano e Spinelli, desfalques por lesão, treinaram bem nesta sexta (03), no CT Moacyr Barbosa. Andrés Gómez e Puma Rodríguez, que estiveram com suas respectivas seleções na Data Fifa, também retornam ao Cruzmaltino.

Por outro lado, Renato Gaúcho terá um desfalque no ataque. Após sofrer um trauma no joelho direito no último lance contra o Coritiba, Brenner não treinou e está fora da partida. O atacante passou por exames que descartaram uma lesão grave.

Vasco e Botafogo se enfrentam às 21h (horário de Brasília) deste sábado (04), em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato Gaúcho soma cinco jogos de invencibilidade e ocupa a 8ª posição, com 12 pontos.