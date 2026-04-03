Filho de Malu Mader pede exoneração de cargo na Prefeitura do Rio

O advogado Antônio Mader Bellotto, de 28 anos, filho da atriz Malu Mader e do músico Tony Bellotto, pediu exoneração do cargo de assessor na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura do Rio de Janeiro. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (1º).

Antônio é formado em Direito e habilitado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) desde 2022. Ele acumulou experiências em várias funções no município desde 2023. A mais recente foi em janeiro de 2025, sob a gestão da vereadora Tatiana Roque, que também deixou o cargo.

Leia também:

Justiça do Rio condena homem a 80 anos de prisão após matar filhos da companheira

Danilo desabafa após derrota do Flamengo para o Bragantino: 'É vergonha hoje'

Em fevereiro de 2023, o filho da atriz e do músico começou como assistente e, logo em seguida, assumiu a função de coordenador na área de Inovação. No ano seguinte, foi nomeado chefe de gabinete da pasta e, em 2025, atuou como assessor.

Além disso, durante a carreira, também fez parte de comissões relacionadas à avaliação de contratos, monitoramento da Lei de Acesso à Informação (LAI) e parcerias estratégicas da pasta.

Até o momento, não há indicações de que Bellotto pretenda disputar as eleições de outubro, e os próximos passos após a saída do cargo ainda não foram divulgados.

