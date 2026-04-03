Danilo desabafa após derrota do Flamengo para o Bragantino: 'É vergonha hoje'

O zagueiro do Flamengo, Danilo falou sobre a derrota de 3 a 0, para o Red Bull Bragantino, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, nessa quinta-feira (2). O atleta falou sobre vergonha e pediu por “exame de consciência” e ressaltou que cada um precisa assumir sua responsabilidade.

"É vergonha hoje. O que a gente fez em campo verdadeiramente foi algo que não pode acontecer com a camisa do Flamengo, mas nem só pela camisa do Flamengo, pela história individual de cada um. A gente tem que fazer um exame de consciência nesse momento, já foram alguns durante a temporada", comentou ao ‘Premiere’.

Leia também:

PM de folga é baleado após entrar por engano na comunidade Dois Irmãos

Influenciadora argentina ré por injúria racial no Rio é recebida por senadora em Buenos Aires

"Como eu falei algumas vezes, que cada um assume a sua responsabilidade dentro do vestiário e fora também. Agora não é a hora de falar muito, a gente precisa agora estar calado, trabalhar e melhorar, porque a história do Flamengo... Hoje é um capítulo que eu não me orgulho nem um pouco de passar por isso", encerrou.

O time Rubro-negro teve dificuldades durante o primeiro tempo e o Bragantino aproveitou para marcar dois gols com Pitta e Gabriel. No começo da etapa complementar, Pulgar acabou sendo expulso e o Flamengo jogou com um a menos. Logo em seguida, Lucas ampliou para o Bragantino.