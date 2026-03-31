CPI do Crime Organizado aprova convocações de Ibaneis Rocha e Cláudio Castro

Além de Castro, a CPI também aprovou a convocação do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) - Foto: Montagem/ Fernando Frazão/ Paulo Henrique Carvalho/ Agência Brasil

Além de Castro, a CPI também aprovou a convocação do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) - Foto: Montagem/ Fernando Frazão/ Paulo Henrique Carvalho/ Agência Brasil

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, aprovou, nesta terça-feira (31), a convocação do ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) para prestar depoimento. A oitiva é tratada por integrantes do colegiado como um passo central para aprofundar as investigações sobre a atuação do Comando Vermelho no estado.

Leia também:

Lula confirma Alckmin como vice e anuncia saída de ministros para eleições

Projeto de lei que aumenta a licença-paternidade para 20 dias deve ser sancionada nesta terça (31)





O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI, classificou o depoimento como indispensável para compreender o grau de influência da facção criminosa em estruturas públicas e políticas fluminenses. Além de Castro, a CPI também aprovou a convocação do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB).

Nesse caso, o foco será a relação entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master, com a investigação de possíveis favorecimentos em decisões administrativas.