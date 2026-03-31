Lula confirma Alckmin como vice e anuncia saída de ministros para eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que Geraldo Alckmin (PSB) será seu candidato a vice-presidente na chapa de reeleição deste ano - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que Geraldo Alckmin (PSB) será seu candidato a vice-presidente na chapa de reeleição deste ano - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que Geraldo Alckmin (PSB) será seu candidato a vice-presidente na chapa de reeleição deste ano. A declaração foi feita durante reunião ministerial no Palácio do Planalto, que também marcou a saída de ao menos 14 ministros que vão disputar cargos nas eleições de outubro. Outros quatro devem anunciar sua saída nos próximos dias.

A legislação eleitoral determina que ocupantes de cargos no Executivo precisem se afastar até 4 de abril para concorrer, com exceção do presidente e vice. A medida busca evitar o uso da máquina pública em benefício próprio e garantir igualdade entre os candidatos. Alckmin, que atualmente lidera o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), terá que deixar o cargo para disputar como vice.

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Para reduzir impactos das trocas na Esplanada, muitos ministérios devem ser assumidos por secretários-executivos, garantindo continuidade das ações. É o caso do Ministério da Fazenda, onde Dario Durigan, ex-secretário-executivo, assume após a saída de Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo.

Outros ministros também deixarão suas pastas para concorrer a governos estaduais, Senado ou Câmara, enquanto alguns ainda têm indefinição sobre candidatura ou participação na campanha. Entre eles estão nomes como Rui Costa, Gleisi Hoffmann, Simone Tebet, Marina Silva, Carlos Fávaro, Camilo Santana e Márcio França, entre outros.