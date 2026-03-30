Ronaldo Caiado é oficializado como pré-candidato à presidência pelo PSD

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, teve confirmada sua pré-candidatura para disputar as eleições presidenciais da República pelo Partido Social Democrático (PSD). O anúncio foi realizado por Gilberto Kassab, presidente nacional da sigla, durante coletiva de imprensa realizada nessa segunda-feira (30), em São Paulo.

"Meu primeiro ato vai ser exatamente a anistia ampla, geral e irrestrita", afirmou Caiado após dizer que "a polarização não é um traço da política nacional" e que pode ser desativada "por alguém que não é parte dela". Uma anistia ampla e geral iria beneficiar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

"Eu vim com esse objetivo, de realmente pacificar o Brasil, ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente. Eu estarei dando uma amostra que a partir dali eu vou cuidar das pessoas."

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Questionado por jornalistas sobre vencer uma disputa eleitoral contra o presidente Lula, Caiado respondeu que "o desafio não é ganhar do PT apenas". "Isso é fácil, no segundo turno sem dúvida alguma ele estará batido. O difícil é governar para que o PT não seja mais opção no país. Ele não é opção mais em Goiás, não é em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul."

Recém filiado ao PSD, Caiado foi escolhido pelo partido para disputar as eleições após disputa interna com os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ratinho Júnior, do Paraná, que desistiu da disputa na semana passada.

Caiado oficializou sua filiação ao PSD, no dia 14 de março, em um movimento para viabilizar sua candidatura presidencial.