Moraes determina prazo de 24h para defesa de Bolsonaro explicar vídeo de Eduardo para o pai

O ministro do STF Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para que a defesa de Bolsonaro apresentasse explicações sobre a publicação feita por Eduardo - Foto: Divulgação - Carlos Moura/SCO/STF

O ministro do STF Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para que a defesa de Bolsonaro apresentasse explicações sobre a publicação feita por Eduardo - Foto: Divulgação - Carlos Moura/SCO/STF

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 24 horas para apresentar explicações sobre uma possível violação das normas da prisão domiciliar, depois da divulgação de um vídeo em que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro alega ter mostrado imagens para o pai. A determinação foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e divulgada na manhã desta segunda-feira (30).

O ministro menciona a publicação de um vídeo no X, em que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro surge registrando sua aparição na Conferência da Ação Política Conservadora (CPAC), no último sábado (28), e afirma que enviará o conteúdo para o pai.

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“Vocês sabem por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu estou mostrando para o meu pai e eu vou provar para todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento de forma injusta, tirando o seu líder, Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado”, discursou Eduardo.

Ainda de acordo com Moraes, juntamente com a determinação da prisão domiciliar de Bolsonaro, ficou estabelecido a proibição do uso de celulares, telefones ou qualquer outra forma de comunicação externa, e também das redes sociais.

Em razão de um possível descumprimento das regras da medida cautelar, Moraes deu um prazo de 24 horas para que a defesa de Bolsonaro apresentasse explicações sobre a publicação feita por Eduardo.

Prisão domiciliar

Na última sexta-feira (27), o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o Hospital DF Star, em Brasília, depois de quase duas semanas internado por causa de uma broncopneumonia bacteriana.

Bolsonaro recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes para retornar e se recuperar em casa, em uma decisão proferida três dias antes de sua alta hospitalar, na terça-feira (24). O ex-presidente, deverá cumprir a condenação em prisão domiciliar, inicialmente, por 90 dias.