Douglas Ruas defende eleições diretas no RJ e anuncia candidatura

Pré-candidato ao Palácio Guanabara, o deputado estadual Douglas Ruas (PL) anunciou sua pré-candidatura ao governo do Estado do Rio. E disse ainda que, diante do cenário de vacância no comando do Executivo fluminense, a melhor saída seria devolver ao eleitor a escolha do novo governador, mesmo com a regra atual apontando para eleição indireta na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

“O Rio de Janeiro vive um momento de excepcionalidade, com a vacância dos cargos de governador e vice. A legislação aponta para eleição indireta, mas eu defendo a eleição direta, porque esse é o exercício pleno da democracia. Se essa for a decisão do STF, estarei pronto para disputar tanto o mandato-tampão quanto as eleições gerais de outubro”, afirmou Douglas Ruas.

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A declaração reforça o movimento político do parlamentar, que tenta se posicionar, ao mesmo tempo, como defensor do voto popular e como nome disponível para entrar na disputa, caso o modelo de eleição direta avance no Supremo.

Hoje, Ruas é tratado como pré-candidato do PL ao governo do estado nas eleições gerais deste ano, com apoio da federação formada por PP e União Brasil.

Perfil - Douglas Ruas tem 37 anos, é bacharel em Direito, pós-graduado em Gestão Pública e servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Filho do Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo, e de Dona Marinete, é casado com Mariana Barbosa e pai de Miguel.

Ao longo da carreira pública, ocupou cargos estratégicos na administração municipal e estadual. Foi subsecretário de Trabalho de São Gonçalo, superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente e secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, onde liderou iniciativas de articulação institucional e planejamento.

Douglas Ruas disse que, diante do cenário de vacância no comando do Executivo fluminense, a melhor saída seria devolver ao eleitor a escolha do novo governador | Foto: Divulgação

Em 2022, foi eleito deputado estadual com mais de 175 mil votos, sendo um dos mais votados do estado. Posteriormente, assumiu a Secretaria de Estado das Cidades no governo do estado, coordenando investimentos em infraestrutura urbana em diversas regiões fluminenses.

Durante sua gestão, foram executados projetos de pavimentação, drenagem, mobilidade urbana e requalificação de espaços públicos, com atuação em municípios da Região Metropolitana, Baixada Fluminense, Região dos Lagos e interior, com foco na melhoria da qualidade de vida da população.