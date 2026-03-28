Juliana Paes deixa posto de rainha de bateria da Viradouro após título no Carnaval 2026

A atriz Juliana Paes anunciou que não seguirá como rainha de bateria da Unidos do Viradouro, atual campeã do Carnaval carioca. A decisão foi divulgada pela artista neste sábado (28), por meio das redes sociais. Aos 47 anos, Juliana explicou que a escolha está ligada à sua agenda profissional, que deve ficar ainda mais intensa nos próximos meses. Segundo ela, não conseguiria manter o mesmo nível de dedicação exigido pelo cargo.

“Ano que vem, eu sigo junto com a Viradouro, mas de um jeito diferente. Não mais ocupando o posto de rainha de bateria”, afirmou. A atriz destacou ainda o carinho pela escola e pelo desfile: “Quem me vê ali sabe o quanto eu amo estar ali, o quanto eu me entrego... É por respeitar tanto esse lugar que eu não posso seguir, porque não seria com a mesma disponibilidade”. Apesar da saída do posto, Juliana garantiu que continuará próxima da agremiação e adiantou novidades para o próximo ano. “Seguimos juntos. Temos surpresas maravilhosas para vocês... E, sim, teremos uma nova rainha”, disse.

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A atriz também mencionou os projetos que devem ocupar sua agenda em 2026, incluindo gravações de filmes e séries, como a nova temporada de uma produção da Netflix. Na publicação, Juliana relembrou com emoção sua participação no último desfile, que marcou o retorno à escola após 17 anos. A Viradouro levou para a Marquês de Sapucaí um enredo em homenagem ao Mestre Ciça e conquistou a nota máxima dos jurados, somando 270 pontos e garantindo o título de campeã do Carnaval 2026. “O carnaval foi tudo, foi especial demais para mim... Quando eu lembro que nós vencemos... Foi um ciclo lindo demais e que marcou a minha vida”, destacou.