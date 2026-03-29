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Flávio Bolsonaro pede monitoramento internacional nas eleições do Brasil, em discurso nos EUA

Fala do '01', foi realizada durante um evento conservador naquele país

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de março de 2026 - 10:47
Flávio Bolsonaro realiza discurso em eventos conservador nos EUA
Flávio Bolsonaro realiza discurso em eventos conservador nos EUA -

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidência da República, realizou um discurso durante um evento conservador nos Estados Unidos, neste sábado (28), onde pediu que governos e instituições estrangeiras acompanhem as eleições brasileiras e façam pressão diplomática para garantir o que ele chamou de eleições justas e livres. A fala foi realizada durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC).

"Meu apelo aqui, não só aos Estados Unidos, mas a todo o mundo livre, é este: observem as eleições do Brasil com enorme atenção, entendam o nosso processo, monitorem a liberdade de expressão do nosso povo e apliquem pressão diplomática para que nossas instituições funcionem corretamente", afirmou.

O filho mais velho do ex-presidente, ressaltou que não quer interferência nas eleições no Brasil, mas sim o acompanhamento externo para garantir que "a vontade do povo seja preservada". 

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"Se o nosso povo puder se expressar livremente nas redes sociais e se os votos forem contados corretamente, nós vamos vencer", disse.

Ao longo do discurso, Flávio criticou o sistema político e judiciário brasileiro, afirmando que seu pai foi preso por motivos políticos. O senador disse ainda, que Bolsonaro é o maior líder político do Brasil e que ele está preso por "defender nossos valores conservadores", sem mencionar a tentativa de golpe de Estado, realizada pelo ex-presidente.

Flávio ainda associou o governo Lula com o avanço da criminalidade no país, além de criticar as políticas externas aplicadas, que ele classificou como contrárias aos interesses americanos. 

A participação no evento ocorre no momento em que o filho mais velho do ex-presidente intensifica a agenda internacional como pré-candidato. O CPAC é um dos principais fóruns do movimento conservador nos Estados Unidos e reúne lideranças políticas alinhadas à direita global.

Tags:

Eleição EUA Flávio Bolsonaro

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