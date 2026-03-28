Stenio Garcia lamenta e fala sobre processo contra as próprias filhas

O ator Stenio Garcia, de 94 anos, usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre o processo que move contra as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, na Justiça. Em um vídeo publicado nesta sexta-feira (27), o ator diz ter direito de usufruto vitalício de um apartamento em Ipanema, que estaria atualmente sob posse das herdeiras e deu mais detalhes sobre o caso.

"É com profunda indignação que venho me manifestar a título de informação. O usufruto, é um direito inalienável e inafiançável. Nada e ninguém pode violar o direito do usufruto. A mãe das minhas filhas, alugou esse apartamento em 2019 escondido de mim. O que mais me chocou, foi ver um documento assinado por ela e também por minhas filhas deixando o aluguel com a mãe delas. Eu sou o único usufrutuário vitalício", escreveu ele na legenda da publicação.

"Na época, o Danilo (advogado) tentou contato com elas, mas a mãe delas se recusou a devolver o meu direito. Enfim, não me restou outra opção, a não ser acionar a justiça em outubro de 2025 e até agora nada. Tive o meu processo invadido e exposto de forma errônea e manchando a imagem de um pai que criou sozinho e que também deu tudo para elas ", continuou.

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O artista também falou sobre sua condição financeira e saúde. "Hoje, vivo da minha aposentadoria e da ajuda da família da minha mulher, Marilene Saade, a que nunca deixou me faltar nada. Se não fosse a família Saade, eu já teria morrido no SUS, pois tenho muitos problemas de saúde em decorrência da idade. É impressionante como o idoso no Brasil é desrespeitado e desprotegido".

Por fim, Stenio contou que chegou a ser hospitalizado após a exposição do caso. "Porque ninguém aguenta essa pressão. Fui julgado como cruel e até minha vida foi ameaçada". Nas redes sociais, a esposa Mari Saade, publicou que o ator havia recebido alta do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na última terça-feira (24).