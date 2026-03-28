Moraes nega pedido de defesa de Bolsonaro para liberar visitas dos filhos a ex-presidente

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para liberar o acesso irrestrito dos filhos à residência onde ele cumpre prisão domiciliar. A solicitação havia sido apresentada pelos advogados com o argumento de que a presença dos filhos seria essencial para o apoio familiar durante o cumprimento da medida. A defesa também pedia que não houvesse limitação de horários para as visitas.

Na decisão, Moraes manteve as restrições já impostas anteriormente, que estabelecem regras específicas para visitas ao ex-presidente, incluindo controle de acesso e condições definidas pela Justiça. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do STF, medida que inclui o uso de tornozeleira eletrônica e limitações de contato e circulação.

Leia também:

Lula amplia vantagem entre eleitores do centro, segundo Datafolha

STF anula condenação de Garotinho na 'Operação Chequinho'

A defesa também pedia que não houvesse limitação de horários para as visitas. Com a negativa, seguem valendo as regras atuais, sem flexibilização para a entrada livre dos filhos na residência.