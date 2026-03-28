Moraes determina prisão de Rodrigo Bacellar em nova fase de investigação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão do ex-presidente da Alerj Rodrigo Bacellar. A ordem foi cumprida pela Polícia Federal nesta sexta-feira (27), no âmbito de uma nova etapa das investigações. Bacellar foi detido em Teresópolis e encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Após os procedimentos iniciais, ele deve ser transferido para o sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça.

A decisão do STF está relacionada ao avanço das apurações que investigam a suposta interferência em investigações e o vazamento de informações sigilosas envolvendo operações contra o crime organizado. Segundo Moraes, há risco de obstrução de Justiça caso o ex-deputado permaneça em liberdade. Rodrigo Bacellar já havia sido preso anteriormente, em 2025, no contexto da mesma investigação, que apura o vazamento de dados ligados a operações policiais contra integrantes do Comando Vermelho.

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Na época, ele foi solto mediante medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e afastamento do cargo. No entanto, com o avanço do caso e novos elementos apresentados pela Polícia Federal, o ministro entendeu que as medidas anteriores não eram mais suficientes. Em nota, a defesa afirmou que desconhece os motivos da nova prisão e classificou a decisão como desnecessária, destacando que o ex-parlamentar vinha cumprindo todas as determinações judiciais.