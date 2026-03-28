Lula amplia vantagem entre eleitores do centro, segundo Datafolha

Lula amplia vantagem entre eleitores do centro no primeiro turno - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula amplia vantagem entre eleitores do centro no primeiro turno - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera com folga entre eleitores do centro no primeiro turno, mas enfrenta empate técnico no segundo turno contra Flávio Bolsonaro, segundo o Datafolha.

Entre os eleitores que se posicionam no centro, Lula aparece com 31% das intenções de voto, contra 17% de Flávio Bolsonaro. Na sequência, surgem nomes como Romeu Zema (9%) e Ronaldo Caiado (6%).

O cenário se repete, com variações, entre eleitores que não se identificam nem como bolsonaristas nem como petistas. Nesse grupo, Lula marca 29%, enquanto Flávio chega a 20%.

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Apesar da dianteira no primeiro turno, a disputa se estreita no segundo. Entre eleitores do centro, Lula tem 41% e Flávio 35%, diferença que configura empate técnico na margem de erro do Datafolha.

Entre os eleitores que rejeitam ambom os polos, o cenário é semelhante. Lula aparece com 40% e Flávio 35%, também um empate técnico.