Lula amplia vantagem entre eleitores do centro, segundo Datafolha
Apesar da dianteira no primeiro turno, estimativas apontam empate técnico com Flávio Bolsonaro no segundo turno
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera com folga entre eleitores do centro no primeiro turno, mas enfrenta empate técnico no segundo turno contra Flávio Bolsonaro, segundo o Datafolha.
Entre os eleitores que se posicionam no centro, Lula aparece com 31% das intenções de voto, contra 17% de Flávio Bolsonaro. Na sequência, surgem nomes como Romeu Zema (9%) e Ronaldo Caiado (6%).
O cenário se repete, com variações, entre eleitores que não se identificam nem como bolsonaristas nem como petistas. Nesse grupo, Lula marca 29%, enquanto Flávio chega a 20%.
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Apesar da dianteira no primeiro turno, a disputa se estreita no segundo. Entre eleitores do centro, Lula tem 41% e Flávio 35%, diferença que configura empate técnico na margem de erro do Datafolha.
Entre os eleitores que rejeitam ambom os polos, o cenário é semelhante. Lula aparece com 40% e Flávio 35%, também um empate técnico.