Professor fisiculturista do Mutuá é campeão dos estreantes da BRAFF

De manhã nas salas de aula, de tarde na academia e de noite levantando troféus. O professor e fisiculturista Pabblo Matheus Oliveira, de 31 anos, venceu a competição de Estreantes da Federação de Fisiculturismo e Fitness do Rio de Janeiro (BRAFF), no último sábado (21).

Pabblo disputou na categoria de 75kg com outros dois competidores e garantiu a medalha de ouro na modalidade. Não contente com a vitória, ele também foi o vencedor do melhor físico da noite na categoria bodybuilder, competindo com os outros campeões das categorias 70,80,85,90 e acima de 90kg.

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De acordo com o fisiculturista, a maior preocupação era de bater o peso na sexta (20), e aproveitar o dia da competição: "A maior expectativa era de bater o peso na sexta. No sábado já sabíamos que era o dia de aproveitar, pintura, as refeições pré palco, o aquecimento, cada detalhe é sempre bem aproveitado do sábado. A energia do palco foi incrível dessa vez também. Uma aura de confiança no trabalho bem feito, fosse na densidade ou na maturidade muscular, sei que atingi um ótimo nível nesse campeonato." disse o professor.

A expectativa era de competir apenas na categoria que foi inscrito, mas a surpresa veio quando teve que competir com os vencedores das outras categorias. Mas apesar do objetivo aumentar, deu tudo certo. "Quando a responsabilidade passava a ser disputar com os outros campeões, fizemos um trabalho tão bem feito que estávamos muito bem condicionados fisicamente, com um ótimo volume muscular e as poses muito bem encaixados. Êxtase total! Trabalho coroado com sucesso, expectativas alcançadas e metas batidas." completa Pabblo.

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Ele também fala que o impasse com o Instagram continua, então passou a utilizar o Tiktok como principal meio de divulgação do trabalho no fisiculturismo, no @pabblocazu, o mesmo do Instagram.

A próxima competição em que ele vai competir será a Mr Rio, também da Braff, em junho.