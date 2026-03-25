Bolsonaro segue estável na UTI, mas ainda sem previsão de alta

Bolsonaro está em tratamento contra uma broncopneumonia bacteriana, que provocou inflamação nos pulmões e afetou outros órgãos - Foto: Reprodução - Lula Marques/Agência Brasil

Bolsonaro está em tratamento contra uma broncopneumonia bacteriana, que provocou inflamação nos pulmões e afetou outros órgãos - Foto: Reprodução - Lula Marques/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, conforme boletim médico divulgado nesta quarta-feira (25). Segundo a equipe médica, o quadro é considerado clinicamente estável, mas ainda requer cuidados intensivos e não há previsão de alta.

Bolsonaro está em tratamento contra uma broncopneumonia bacteriana, que provocou inflamação nos pulmões e afetou outros órgãos. O boletim aponta que o ex-presidente apresenta processo inflamatório persistente, além de oscilações na função renal, o que mantém a necessidade de monitoramento contínuo.

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Nos últimos dias, houve variações no estado de saúde, com momentos de piora seguidos de estabilização. Atualmente, ele responde ao tratamento com antibióticos e suporte clínico, mas segue sob observação rigorosa da equipe médica.

A internação ocorreu após o agravamento de sintomas respiratórios, como febre e queda na oxigenação. O histórico de saúde do ex-presidente, marcado por cirurgias e complicações anteriores, também é considerado pelos médicos na condução do tratamento.

Apesar da estabilidade, o quadro ainda é classificado como delicado, e a evolução depende da resposta do organismo ao tratamento nos próximos dias.