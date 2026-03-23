Festa Literária Internacional de Paraty anuncia Kamel Daoud como primeiro autor confirmado para sua 24ª edição

O autor e jornalista franco-argelino é dono de uma obra aclamada pela crítica e traduzida para mais de quarenta idiomas, entre eles o português. Seu romance de estreia, O caso Meursault, foi lançado pelo selo Biblioteca Azul, em 2013, e fabula sobre a história do árabe assassinado no célebre O estrangeiro, de Camus, e com isso cria, para esse personagem invisibilizado, uma identidade. Com esse romance, Daoud ganhou o Prêmio Goncourt de Romance de Estreia, em 2014.

Seu livro mais recente é Língua interior (DBA, 2025), pelo qual venceu o Prêmio Goncourt pela segunda vez. O romance é narrado do ponto de vista de uma mulher que sofreu uma tentativa de degola durante a guerra civil argelina, a violência desse conflito que, entre 1992 e 2002, resultou na morte de cerca de 200 mil pessoas e que é até hoje coberto de silêncio. Os livros foram traduzidos do francês por Bernardo Ajzenberg.

Como jornalista, Kamel Daoud ganhou notoriedade por escrever sobre a guerra civil da Argélia nos anos 1990, principalmente após os Massacres de Wilaya de Relizane, em 1997. Foi articulista de jornais como Le Quotidien d’Oran, Algérie-Focus e Slate Afrique, além da revista Le Point. A partir de 2016, após o lançamento de O caso Meursault e a atenção que ganhou com o romance, Daoud passou a ser perseguido por lideranças islâmicas de seu país, deixando o ofício de lado para dedicar-se à escrita de ficção. Desde 2023, mora na França.

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“Como na Argélia há uma lei que interdita a publicação de histórias sobre esse período, Kamel Daoud sofreu enorme perseguição. Corajosos e ousados, seus livros investigam o passado e o direito à memória ao criar narradores que deslocam o ponto de vista oficial. Nesse sentido, além de sua enorme qualidade literária, Daoud se aproxima de questões que vêm sendo debatidas no Brasil como o necessário resgate da memória”, completa Rita Palmeira, curadora literária da 24ª edição da Festa.

A vinda de Kamel Daoud à Flip tem o apoio da Embaixada da França no Brasil e do Consulado da França no Rio de Janeiro. Neste ano, a Flip terá a poeta Orides Fontela como Autora Homenageada. Em breve, outros nomes serão anunciados para o Programa Principal da Festa Literária.

Kamel Daoud é um escritor e jornalista franco-argelino nascido em 1970 na Argélia, e que vive atualmente na França, após ter passado mais de meio século em seu país natal. Vencedor do Prêmio Goncourt de Melhor Primeiro Romance por O Caso Meursault, traduzido para cerca de quarenta idiomas, ele também é autor de Zabor ou Les psaumes, que recebeu o Prêmio Méditerranée, e Língua interior, vencedor do Prêmio Goncourt de 2024 e também aclamado internacionalmente.