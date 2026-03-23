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Prefeitura de Maricá inaugura nova agência do Banco Mumbuca nesta segunda-feira (23/03)

A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços ligados à moeda social

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de março de 2026 - 09:07
O Banco Mumbuca integra as principais políticas públicas de economia solidária do município
O Banco Mumbuca integra as principais políticas públicas de economia solidária do município -

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, inaugura nesta segunda-feira (23/03), às 10h, a nova agência do Banco Mumbuca, desta vez em Inoã. A unidade vai aproximar os serviços da população da região, facilitando o atendimento aos moradores.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços ligados à moeda social, principalmente para moradores de regiões mais distantes do centro da cidade. O Banco Mumbuca integra as principais políticas públicas de economia solidária do município, como a Renda Básica de Cidadania (RBC), contribuindo para o fortalecimento do comércio local e a geração de renda.

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Serviço:

Inauguração da agência do Banco Mumbuca em Inoã

Data: 23/03

Horário: 10h

Local: Rua Doutor Heitor da Costa Marta, 95 – Centro de Inoã

Tags:

Banco Mumbuca Maricá prefeitura de maricá

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