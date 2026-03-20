Eduardo Paes deixa Prefeitura do Rio nesta sexta-feira para disputar governo do estado

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, deixa oficialmente o cargo nesta sexta-feira (20) para disputar o governo do estado nas eleições de 2026. A saída será marcada por uma cerimônia de passagem do cargo prevista para às 16h, quando o atual chefe do Executivo municipal fará a passagem formal da gestão.

O evento que será no Palácio da Cidade, deve reunir autoridades e aliados políticos, simbolizando o encerramento de seu período à frente da cidade. Com a mudança, o vice-prefeito Eduardo Cavaliere assume o comando da prefeitura e ficará responsável pela administração até o fim do mandato.

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A decisão de deixar o cargo antes do prazo legal faz parte da estratégia de Eduardo Paes para se dedicar integralmente à disputa pelo governo do Rio de Janeiro, em uma eleição que promete ser bastante disputada.