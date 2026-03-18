Líderes de torcidas organizadas recebem moção de aplausos na Alerj

O evento reuniu jornalistas esportivos e representantes de instituições como a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, o Movimento Feminino de Arquibancadas e o Observatório das Arquibancadas - Foto: Divulgação

O evento reuniu jornalistas esportivos e representantes de instituições como a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, o Movimento Feminino de Arquibancadas e o Observatório das Arquibancadas - Foto: Divulgação

Lideranças femininas de 27 torcidas organizadas do estado do Rio de Janeiro foram homenageadas nesta terça-feira (17), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Ao todo, 31 mulheres com protagonismo e trajetória marcante nas arquibancadas receberam homenagens.

A entrega das Moções de Aplauso - iniciativa da deputada Zeidan - reconheceu a atuação de mulheres que transformam os estádios em espaços de resistência, inclusão e paixão pelo futebol. A solenidade integrou as ações do mês da mulher.

O evento reuniu jornalistas esportivos e representantes de instituições como a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, o Movimento Feminino de Arquibancadas e o Observatório das Arquibancadas, além do Setorial de Mulheres do Partido dos Trabalhadores e da Secretaria Estadual da Mulher.

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Durante a cerimônia, Zeidan destacou iniciativas de seu mandato voltadas às torcidas, como a retomada da “geral” no Estádio do Maracanã, viabilizada pela Lei 8575/2019, elaborada em parceria com o deputado André Ceciliano, que ampliou o acesso popular aos estádios com ingressos a preços mais acessíveis.

A parlamentar também abordou a violência contra mulheres no ambiente do futebol. Autora da Lei 9644/2022, que criou o Observatório do Feminicídio, Zeidan informou que irá propor a inclusão de dados sobre ocorrências de violência contra mulheres nas arquibancadas. Além disso, destacou a destinação de emenda parlamentar à Casa do Torcedor, com foco na formação de lideranças para o enfrentamento à intolerância, ao racismo, à homofobia e ao feminicídio.

“Vocês representam a resistência e o empoderamento feminino no futebol. São fundamentais na construção de um ambiente mais democrático e inclusivo nas torcidas organizadas”, afirmou a deputada.

Ao final da solenidade, foi realizada uma homenagem póstuma à pioneira Dulce Rosalina, primeira mulher a presidir uma torcida organizada no Brasil, à frente da Torcida Organizada do Vasco (TOV), em 1956.