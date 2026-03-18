Teatro Municipal de São Gonçalo recebe espetáculo de dança e celebração musical neste fim de semana

O Teatro Municipal de São Gonçalo será palco de uma programação especial neste fim de semana, com dois eventos que destacam a diversidade artística e cultural do município, reunindo dança contemporânea e música coral.

No sábado (21), às 18h, será apresentado o espetáculo “Chico em Canções”, uma montagem de dança contemporânea que homenageia a trajetória de Chico Buarque. Estruturado em cinco atos curtos, o espetáculo propõe um mergulho sensível e político na obra do artista, interligando dança, música e narrativa cênica.

A apresentação percorre momentos marcantes da música popular brasileira e da história do país. A montagem também celebra marcos importantes da carreira do artista, como seus 80 anos de vida, completados em 2024, e os 45 anos do álbum Vida, em 2025.

Com classificação indicativa de 14 anos, o espetáculo promete uma experiência sensorial que combina diferentes linguagens artísticas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo link https://www.sympla.com.br/evento/nucleo-de-danca-niteroi--chico-em-cancoes/3283648.

Já no domingo (22), às 16h, o público poderá prestigiar o evento “Coral Oficina – 30 anos”, que celebra as três décadas de atuação do tradicional grupo musical da cidade, fundado em 1996 por decreto da Prefeitura de São Gonçalo, sob a regência do maestro Josias Freitas.

A apresentação comemorativa promete reunir repertório especial e momentos que revisitam a história do grupo ao longo dos anos. O evento é livre para todos os públicos e tem entrada gratuita.

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