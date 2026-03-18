Jovens do projeto Craque do Amanhã celebram convocação de Rayan para a Seleção Brasileira

A mais recente convocação da Seleção Brasileira trouxe um motivo especial de comemoração para os alunos do projeto socioesportivo Craque do Amanhã. O atacante Rayan, ex-jogador do Vasco da Gama e padrinho do projeto, foi chamado pela primeira vez para vestir a camisa da Seleção e a notícia rapidamente se transformou em motivo de festa entre as crianças atendidas pela iniciativa.

Ídolo declarado da garotada, Rayan é uma referência dentro e fora de campo. Assim que a convocação foi anunciada, o clima nos treinos mudou. Sorrisos, comemorações e até “imitações” do craque tomaram conta das atividades. Para muitos alunos, a conquista de Rayan é sentida como uma vitória coletiva.

Sua trajetória, marcada por dedicação e superação, inspira diariamente dezenas de jovens atletas que veem nele a prova de que sonhos podem se tornar realidade.

“Ele fala pra gente nunca desistir. Agora ver ele na Seleção mostra que é possível chegar lá também”, contou Breno Coelho Santos, 13 anos, visivelmente emocionado.

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A coordenação do Craque do Amanhã também destacou o impacto positivo da conquista. “O Rayan não é apenas nosso padrinho, ele é um exemplo vivo para essas crianças. Essa convocação reforça tudo o que trabalhamos aqui: disciplina, dedicação e acreditar no próprio potencial”, afirmou o coordenador geral do projeto, Felipe Espose.

Mais do que um feito esportivo, a presença de Rayan na Seleção Brasileira representa esperança e motivação para uma nova geração.

Executado desde 2012, o projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã, que conta com cinco unidades, tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Rayan, Ibson, Vagner Love, Éverton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso. O projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social, trabalhando o esporte concomitante com ações educacionais, culturais e socioassistenciais, beneficiando mensalmente cerca de 5 mil pessoas.

O projeto é executado através da Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o financiamento das empresas: Braskem, Transpetro, BMTE, Serac Group, Caixa Capitalização, Enel, Laboratório B-Braun, Grupo Burguês, White Martins, Unilever, B3, Oliveira Trust, State Grid, Suall Piscinas, Google, Sportv, Brascabo, WLM Scania, Ecovias Rio Minas, ArcelorMittal, Saint-Gobain, Águas do Rio, Light, Diffucap, Casa do Alemão, Vinícola Galiotto, Granado, Cedae, Vibra Energia, Matific e Club Med.