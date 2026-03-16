Bolsonaro apresenta melhora clínica, mas ainda não há previsão de alta

O diagnóstico de Bolsonaro foi de broncopneumonia bacteriana bilateral, decorrente da aspiração de líquido do estômago - Foto: Reprodução - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O diagnóstico de Bolsonaro foi de broncopneumonia bacteriana bilateral, decorrente da aspiração de líquido do estômago - Foto: Reprodução - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, em Brasília, nesta segunda-feira (16), revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma melhora clínica e laboratorial, além de uma recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios.

Bolsonaro continua recebendo suporte clínico intensivo, além de fisioterapia respiratória e motora. Apesar da melhora clínica, até o momento não há previsão de alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), de acordo com o boletim do hospital.

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O ex-presidente segue internado na UTI desde sexta-feira (13). O diagnóstico foi de broncopneumonia bacteriana bilateral, resultado da aspiração de líquido do estômago.

Bolsonaro deu entrada na unidade médica depois de apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Ainda de acordo com o boletim, ele permanece sem previsão de sair da UTI. Os médicos acreditam que ele ainda continuará internado ao menos sete dias.

Confira na íntegra o boletim médico desta segunda-feira (16)

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.

Apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24h, com recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios, denotando resposta favorável à antibioticoterapia instituída. Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento."