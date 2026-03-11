Quaest: Lula lidera cenários de primeiro turno, mas empata com Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno

Nos cenários de primeiro turno testados pelo levantamento, Lula aparece na liderança, com índices que variam entre 36% e 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra entre 30% e 35% - Foto: Ricardo Stuckert/PR | Jefferson Rudy/Agência Senado

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (11) apresentou novos cenários de intenções de voto para a eleição presidencial de 2026, indicando uma disputa mais apertada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Nos cenários de primeiro turno testados pelo levantamento, Lula aparece na liderança, com índices que variam entre 36% e 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra entre 30% e 35%. Em cinco dos sete cenários analisados, no entanto, os dois aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais.

A pesquisa também simulou diferentes combinações de candidatos. Em um cenário com Ratinho Junior (PSD) e Romeu Zema (Novo), por exemplo, Lula aparece com 37%, seguido por Flávio Bolsonaro com 30%, enquanto Ratinho Junior soma 7% e Zema 3%.

Já em um eventual segundo turno, o levantamento aponta empate numérico entre Lula e Flávio Bolsonaro, ambos com 41% das intenções de voto, indicando crescimento do senador nas últimas rodadas da pesquisa e uma queda do presidente em relação ao levantamento anterior.

Segundo o instituto, a disputa segue marcada por forte polarização política. Entre eleitores que se definem como independentes, aqueles que não se identificam nem com o lulismo nem com o bolsonarismo, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente, enquanto Lula mantém forte apoio entre eleitores que se declaram lulistas.

O levantamento ouviu 2.004 eleitores entre os dias 6 e 9 de março, em entrevistas presenciais realizadas em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.