Cidadania elege democraticamente novo Diretório em Congresso Nacional

Cumprindo rigorosamente o estatuto do partido e suas tradições democráticas, o Cidadania realizou seu Congresso Nacional, que formalizou o novo Diretório Nacional, com a eleição de 100 membros titulares e 15 suplentes, além dos integrantes para os Conselhos Fiscal e de Ética do partido.

Mais de 570 militantes participaram do evento, que foi realizado na última sexta (6), no formato remoto e transmitido pela Internet. Deste total, os 64 delegados e 20 estados presentes, garantiram o Quórum mínimo necessário para validar suas deliberações.

Os novos representantes do órgão máximo do Cidadania foram eleitos por unanimidade por delegados de todo o país, obedecendo a proporcionalidade de gênero, a distribuição geográfica nacional e a diversidade.

O Congresso foi conduzido pela ex-deputada federal de Minas Gerais, Luzia Ferreira, e contou com a presença do ex-deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Comte Bittencourt, do ex- senador por Brasília, Cristovam Buarque, além de deputados estaduais, vereadores, prefeitos e da militância do partido. O Congresso Nacional do Cidadania realizado nesta sexta foi convocado pela maioria dos Diretório Nacional, conforme orientação o estatuto partidário.

Após a realização do Congresso Nacional, o novo Diretório se reuniu remotamente para eleger a Executiva Nacional, que irá conduzir o partido no próximo quadriênio. Foram eleitos Comte Bittencourt (RJ), presidente; Luzia Ferreira (MG), 1ª vice-presidente; Arnaldo Jordy (PA), 2º vice-presidente; Elza Correia (PR), 3ª vice-presidente; Cristovam Buarque (DF), 4º vice-presidente; Luciano Rezende (ES), secretário geral; Ana Stela (SP), secretária geral adjunta; Alexandre Pereira, tesoureiro; Carlos Eduardo Nascimento, tesoureiro adjunto; como vogais Claudia de Lima (MG), Claudio Carraly (PE), Edson Viegas (MS), Eduardo Assis (SC), George Passos (SE), Irina Storni (DF), João Dieguez (MG), Luiz Carlos Azedo (DF), Raimundo Nonato Bandeira (PB), Raquel Dias (CE), Renata Bueno (PR), Welberth Rezende (RJ); e como suplentes Laura Helena Pinheiro (RN), Lenin Rodrigues Santos (RR), George Gurgel (BA), Marcelo Aguiar (DF), Dulce Galindo (RJ), Terezinha Vitale (DF), Azuaite França (SP), Francisco Almeida (DF), Robéria Balbino (PB) e Talien Stofelli (SC).

