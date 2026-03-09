Maricá sofre goleada e é rebaixado para a Série A2 do Carioca

O Maricá precisava apenas de uma vitória simples mas foi derrotado pelo placar de 5 a 2 pela Portuguesa-RJ, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no último domingo (8). Com o resultado, o Tsunami Metropolitano foi rebaixado para a segunda divisão do estadual. No mesmo horário, o Nova Iguaçu venceu o Sampaio Corrêa, por 2 à 0, e conseguiu escapar da queda.

Na Taça Guanabara, o Maricá já tinha ficado na lanterna do grupo B, com três pontos conquistados e com isso, teve que jogar o quadrangular contra o rebaixamento.

O clube agora volta a disputar a Série A2 do Campeonato Carioca, depois de ter conquista o acesso à elite em 2024. A estreia para a segunda divisão do estadual já tem data marcada, para o dia 18 de abril, contra o Resende. Antes do início da Série A2, a equipe também passa pelo início do Campeonato Brasileiro da Série D, que tem a estreia prevista para os dias 4 ou 5 de abril.

