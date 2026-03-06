Estação das Barcas Praça XV poderá ganhar o nome do apresentador Silvio Santos

A medida segue para o Governo do Estado, que tem prazo de até 15 dias úteis para sanção ou veto - Foto: Divulgação

A estação das barcas do Centro do Rio poderá se chamar Estação Praça XV de Novembro - Sílvio Santos. O objetivo é homenagear o apresentador e empresário Sílvio Santos, que faleceu em 2024. A determinação é do Projetos de Lei 4.019/24, de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quinta-feira (05/03), em discussão única. A medida segue para o Governo do Estado, que tem prazo de até 15 dias úteis para sanção ou veto.

Silvio Santos nasceu, cresceu e iniciou a carreira na cidade do Rio de Janeiro. Ele nasceu na Lapa, no Centro do Rio, local por onde passa o Bonde de Santa Teresa. Inclusive, na semana passada, o Parlamento já havia aprovado o Projeto de Lei 4.020/24, que também homenageia o apresentar com o nome do percurso do bonde. A medida espera sanção ou veto do Governo do Estado. Já a primeira vez que interagiu com a plateia foi nas Barcas Rio-Niterói, quando o então locutor de rádio teve a ideia de colocar alto-falantes para animar a viagem dos passageiros. Enquanto isso, fazia anúncios, brincadeiras e vendia produtos.

A medida complementa a Lei 6.036/11, que consolida todas as normas relacionadas às vias e aos logradouros públicos. “Diante disso, nada mais justo do que homenagear esse ícone da televisão brasileira em sua cidade natal. Ele nasceu na Lapa e chegou a ser homenageado em vida, no desfile da escola de samba Tradição no Carnaval de 2001. O homem que virou dono do SBT já foi camelô na Rua do Ouvidor, no Centro da capital fluminense”, ressaltou Rosenverg.

Nascido em 12 de dezembro de 1930, Silvio Santos era o pseudônimo de Senor Abravanel. Na televisão, apresentou programas na TV Tupi, TV Globo e Record e fundou sua própria emissora, em 1981, o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), que se tornou a terceira maior rede de TV brasileira. Como empresário comprou, em 1958, o Baú da Felicidade, embrião do Banco Panamericano, do radialista Manoel de Nóbrega. Na empresa, o cliente pagava carnês mensais e, em dezembro, recebia uma caixa de brinquedos. Silvio Santos morreu, aos 93 anos, por complicações no tratamento de influenza, no dia 17 de agosto deste ano.

Relação com o Rio de Janeiro

Silvio Santos foi o primeiro dos seis filhos de Alberto e Rebecca Abravanel, judeus do Império Otomano que migraram para a cidade do Rio. Ele nasceria numa casa da Vila Rui Barbosa, que ficava entre a avenida Henrique Valadares e a rua do Senado, na Lapa.

Apesar de na década de 50 ter se mudado para São Paulo, onde deslanchou sua carreira e criou seu famoso canal de televisão SBT, a história de Sílvio Santos começou no Rio. Serviu ao exército na Escola de Paraquedistas, em Deodoro, Zona Oeste do Rio, e trabalhou como camelô na Rua do Ouvidor, no Centro, onde vendia canetas, durante a adolescência. Sua voz chamou a atenção e fez testes para a Rádio Guanabara. Passou em primeiro lugar, superando nomes como Chico Anysio, mas logo voltou a trabalhar como ambulante, onde faturava mais.

Na época do exército, ele passou a trabalhar voluntariamente na Rádio Mauá, em Niterói, na qual apresentava programas com outros locutores. Ao deixar o meio militar, continuou a trabalhar como camelô e como radialista, passando pela Rádio Tupi e pela Rádio Continental, muito populares no final da década de 1940. Foi homenageado em vida, no desfile da escola de samba Tradição no Carnaval de 2001.