Homenagem à Ludmilla causa confusão na Câmara dos Vereadores em Niterói

A sessão da Câmara de Vereadores de Niterói que aprovou a concessão do título de cidadã honorária do município para a cantora Ludmilla terminou em confusão na terça-feira (3). A proposta, apresentada pela vereadora Benny Briolli (PSOL), foi aprovada por 8 votos a 6. O placar apertado gerou troca de acusações entre parlamentares no plenário, e a sessão acabou sendo encerrada antes do horário previsto.

Após o anúncio do resultado da votação, vereadores do Partido Liberal (Brasil) (PL) protestaram e criticaram o conteúdo das músicas da artista, que foi a principal atração do réveillon da cidade neste ano. Eles citaram canções como 'Bota' e 'Verdinha', afirmando que as letras fariam apologia ao crime e ao uso de drogas. Os parlamentares também disseram que o projeto não foi discutido previamente no colégio de líderes. Em resposta, Benny Briolli utilizou o microfone para defender que a cantora exerce um papel relevante na sociedade.

A vereadora Fernanda Louback (PL), autora da chamada lei “Anti-Oruam”, que proíbe o uso de recursos públicos para contratar ou divulgar shows abertos a menores que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas, afirmou que Ludmilla teria descumprido a norma durante a apresentação realizada na virada do ano em Niterói, contratada pela prefeitura. Logo após a fala de Fernanda Louback, a sessão foi interrompida após reclamações de que Benny Briolli estaria gravando um vídeo sobre a aprovação do título enquanto a colega discursava. Parlamentares alegaram quebra de decoro.

Durante a discussão, Louback disse: “Sabe o que é engraçado? Defende tanto o povo negro e olha a cor do cabelo hoje”. Benny Briolli é uma mulher trans negra e, na sessão, usava o cabelo em tom loiro. A discussão se intensificou, e assessores precisaram se aproximar para evitar agressões físicas. Diante do clima de tensão, a sessão da Câmara de Vereadores de Niterói foi encerrada por falta de condições para continuar.