Pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2° turno

A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (25), aponta empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas simulações de segundo turno para a eleição presidencial de 2026. Sendo a primeira vez que ambos aparecem com resultados iguais nas projeções do instituto.

No principal cenário, Flávio Bolsonaro alcança 46,3% das intenções de voto, contra 46,2% de Lula, dentro da margem de erro de um ponto percentual. Comparado ao levantamento anterior, o presidente recuou três pontos, enquanto o senador avançou 1,4 ponto.

Esse empate técnico evidencia o avanço do pré-candidato de direita desde que foi lançado em dezembro do ano passado pelo pai para sucedê-lo na corrida. Naquele mês, Flávio tinha 41% das intenções de voto no segundo turno contra Lula, que somava 53%. Em um período de 69 dias, a diferença foi de 12 pontos percentuais a favor de Lula para uma inversão de 0,1 ponto percentual favorável a Flávio.