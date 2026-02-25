Cláudio Castro anuncia que deixará o Governo do RJ para concorrer ao Senado Federal

Cláudio Castro anunciou em suas redes sociais, nesta terça-feira (24), que deixará o cargo de governador do Rio de Janeiro no próximo mês de abril para concorrer ao Senado Federal nas Eleições de 2026, previstas para outubro.

Em paralelo, Castro informou que o deputado estadual Douglas Ruas será o candidato do Partido Liberal (PL) ao comando do Poder Executivo fluminense e que Rogério Lisboa (PP), ex-prefeito de Nova Iguaçu, será o vice da chapa. O primeiro turno das eleições 2026 será no dia 04 de outubro. Já o segundo turno, caso ocorra, deverá ser em 25 de outubro.

Além de Cláudio Castro, o prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, irá representar a direita conservadora do estado do RJ na disputa ao Senado. Ele é filiado ao União Brasil, que firmou coligação com o PL e o PP para o processo eleitoral deste ano.