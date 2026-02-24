Governador Cláudio Castro nomeia Luciana Calaça como nova Secretária de Educação

O governador Cláudio Castro nomeou Luciana Calaça como nova Secretária de Estado de Educação. Calaça era presidente da Fundação Leão XIII, onde conduziu ações na área de assistência social, ampliou serviços e fortaleceu a rede de atendimento em diferentes regiões do estado. Sua atuação na Fundação foi marcada pela modernização de processos administrativos e integração entre políticas públicas.

A nova secretária assume o cargo com a missão de fortalecer a rede estadual, com foco na melhoria dos indicadores de aprendizagem, na valorização dos profissionais e na ampliação de oportunidades para os estudantes, afirmou o governador Cláudio Castro.

Formada em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Luciana Calaça construiu sua trajetória profissional no campo da assistência e da gestão pública. Na Fundação Romão Duarte, instituição de acolhimento infantil mais antiga do país, iniciou como estagiária em 1994 e, ao longo de 25 anos de atuação, chegou ao cargo de diretora, função que exerceu até 2019. Também já esteve à frente da coordenação da Casa de Repouso Santa Maria São Manoel.

No Governo do Estado do Rio de Janeiro, integrou a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos como subsecretária de Promoção, Defesa e Garantia de Direitos Humanos. Luciana Calaça toma posse no lugar de Roberta Barreto, que foi exonerada a pedido.