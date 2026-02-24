Douglas Ruas, filho do Capitão Nelson, encabeça chapa do PL para concorrer ao governo do Rio

Reunião que definiu nome de Douglas Ruas aconteceu em Brasília com alta cúpula do PL - Foto: Redes Sociais

O Partido Liberal (PL) oficializou nesta terça-feira (24) a escolha do deputado estadual licenciado Douglas Ruas (PL) como candidato ao governo do Rio de Janeiro nas eleições de outubro de 2026. As informações são do Metropoles.

A definição do nome aconteceu em uma reunião política realizada em Brasília, com a presença de lideranças importantes do partido, como o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o atual governador Cláudio Castro (PL-RJ), além do presidente estadual do PL, Altineu Côrtes.

Douglas Ruas atualmente serve como Secretário Estadual das Cidades do Rio de Janeiro. Ele já foi deputado estadual e foi o segundo mais votado no estado nas eleições de 2022, com 175.977 votos. Ruas é filho do atual prefeito de São Gonçalo, Nelson Ruas, o Capitão Nelson.

A reunião definiu também o nome do vice da chapa. E o nome escolhido é o do ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogerio Lisboa. Ele é filiado do Partido Progressista (PP), grande aliado do PL.