Douglas Ruas, filho do Capitão Nelson, encabeça chapa do PL para concorrer ao governo do Rio

Decisão do partido foi tomada em reunião nesta terça-feira, em Brasília

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de fevereiro de 2026 - 20:40
Reunião que definiu nome de Douglas Ruas aconteceu em Brasília com alta cúpula do PL
O Partido Liberal (PL) oficializou nesta terça-feira (24) a escolha do deputado estadual licenciado Douglas Ruas (PL) como candidato ao governo do Rio de Janeiro nas eleições de outubro de 2026. As informações são do Metropoles.

A definição do nome aconteceu em uma reunião política realizada em Brasília, com a presença de lideranças importantes do partido, como o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o atual governador Cláudio Castro (PL-RJ), além do presidente estadual do PL, Altineu Côrtes.

Douglas Ruas atualmente serve como Secretário Estadual das Cidades do Rio de Janeiro. Ele já foi deputado estadual e foi o segundo mais votado no estado nas eleições de 2022, com 175.977 votos. Ruas é filho do atual prefeito de São Gonçalo, Nelson Ruas, o Capitão Nelson.

A reunião definiu também o nome do vice da chapa. E o nome escolhido é o do ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogerio Lisboa. Ele é filiado do Partido Progressista (PP), grande aliado do PL.

