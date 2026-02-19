Morre Carlos Alberto de Macedo, ex-vereador de Niterói, aos 70 anos

O ex-vereador de Niterói, Carlos Alberto de Macedo, de 70 anos, morreu depois de ser internado por causa de complicações de câncer no fígado e de parada cardíaca. O político ocupou a cadeira de vereador por sete mandatos.

Carlos Macedo teve seu primeiro mandato em 1992 e, durante anos, desempenhou um papel de destaque na Câmara, sendo líder de governo, além de presidente da comissão de orçamento.

Apesar de cargos de importância, a carreira política de Macedo também contou com polêmicas, como a morte do vereador eleito Lúcio Diniz Araújo Martelo, conhecido como Lúcio do Nevada, em 2012. Na época, Macedo chegou a ser acusado de ter sido o mandante do crime.

O político chegou a ser preso e até mesmo envolvido em processo criminal; entretanto, não foi julgado pelo Tribunal do Júri e não foi condenado. Nas eleições de 2024, Macedo tentou retornar à Câmara, porém teve a candidatura barrada por causa desse processo judicial. Ele chegou a concorrer sub judice, mas recebeu apenas 1.108 votos e não conseguiu ser eleito.

Através de nota, a Câmara Municipal de Niterói se solidarizou com os familiares e amigos. O velório está previsto para ocorrer no plenário do Parlamento, nesta quinta-feira (19), das 10h às 12h.