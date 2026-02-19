Janja reage ao rebaixamento da Acadêmicos de Niterói: 'A arte não é para covardes'

A primeira-dama compartilhou uma publicação da escola de samba com a legenda "a arte não é para covardes" - Foto: Reprodução - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A primeira-dama Rosangela da Silva, também conhecida como Janja, usou as redes sociais para se posicionar sobre o rebaixamento da agremiação Acadêmicos de Niterói do Grupo Especial do Rio de Janeiro, depois do desfile na Marquês de Sapucaí. A escola de samba homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo (15).

Em seu Instagram, Janja compartilhou uma publicação da Acadêmicos de Niterói na qual estava escrito: “A arte não é para covardes”.

A escola de samba de Niterói estreou no Grupo Especial, com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. O enredo, que foi desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins e o enredista Igor Ricardo, não foi bem aceito pela oposição do governo.

Complicações eleitorais e jurídicas

Com a apresentação do samba-enredo da escola, foram abordados questionamentos sobre uma possível propaganda eleitoral antecipada, uma vez que Lula é pré-candidato à reeleição.

O clipe do samba chegou a ser comparado com um jingle de campanha e vem sendo divulgado por apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT) nas redes sociais.

De acordo com o artigo 36 da Lei de Eleições, está previsto que não se enquadram como propaganda eleitoral antecipada menções a pretensas candidaturas ou exaltação de qualidades pessoais do indivíduo, desde que não possa haver pedidos claros de votos.