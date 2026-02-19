Ala da Acadêmicos de Niterói viraliza e gera trend da “família conservadora” nas redes sociais

Imagens feitas com inteligência artificial tomaram conta das redes sociais após o desfile da Acadêmicos de Niterói. Depois da apresentação, políticos da oposição e internautas passaram a participar da chamada trend da “família conservadora”, também apelidada de “família em conserva”. A mobilização começou por causa de uma ala do desfile chamada “neoconservadores em conserva”. Nela, integrantes usavam fantasias de latas com a imagem de uma família formada por pai, mãe e dois filhos, em tom de crítica a setores considerados conservadores.

Neste ano, a escola homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A ala que fazia referência aos conservadores foi uma das mais comentadas da noite. Nas redes sociais, apoiadores da oposição reagiram criando imagens em que aparecem com suas famílias dentro de latas, defendendo valores como fé, família e liberdade. A ideia foi responder à provocação do desfile.

Entre os políticos que entraram na trend estão Sóstenes Cavalcante, Rogério Marinho, Carlos Jordy, Deltan Dallagnol e Capitão Alden, que publicaram as imagens e comentaram o assunto em seus perfis.