Pesquisa eleitoral indica vitória de Lula em todos os cenários possíveis

Vantagem de Lula para Flávio Bolsonaro é de cinco pontos, segundo a pesquisa Quaest - Foto: Reprodução

A pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (11), mostra que o presidente Lula (PT) continua a frente nos sete cenários de segundo turno testados com nomes da oposição. As vantagens variam entre 19 e cinco pontos, sendo a menor diferença contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece como principal candidato da oposição.

Nesse cenário, Lula tem 43%, e Flávio, 38%. Em janeiro a diferença era de sete pontos e em dezembro era de dez. "A pesquisa revela uma diminuição residual da vantagem de Lula para Flávio. A diferença era de sete pontos no mês passado e passou para cinco", afirma o diretor da Quaest, Felipe Nunes.

A pesquisa é a primeira da Quaest sem a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), entre os possíveis candidatos. Ele tem afirmado que tentará a reeleição estadual.

Cenário Lula x Flávio

- Lula: 43% (eram 45% em janeiro e 46% em dezembro);

- Flávio Bolsonaro: 38% (eram 38% em janeiro e 36% em dezembro);

- Indecisos: 2% (eram 2% em janeiro e 3% em dezembro);

- Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 15% em janeiro e dezembro).

Entre os eleitores que se consideram independentes, grupo que pode decidir a disputa, a vantagem de Lula sobre Flávio era de 16 pontos e agora é de apenas cinco. Em janeiro, o presidente tinha 37% nesse grupo, e o senador, 21%. Na pesquisa atual, Lula aparece com 31%, contra 26% de Flávio.

Nos cenários de 1º turno, Lula aparece à frente com percentuais que variam entre 35% e 39%. Flávio aparece como principal como candidato da oposição, com índices que vão de 29% a 33%. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.