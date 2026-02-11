Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Pesquisa eleitoral indica vitória de Lula em todos os cenários possíveis

Flávio Bolsonaro aparece como principal candidato da oposição. Diferença dele para Lula está em cinco pontos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de fevereiro de 2026 - 19:28
Vantagem de Lula para Flávio Bolsonaro é de cinco pontos, segundo a pesquisa Quaest
A pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (11), mostra que o presidente Lula (PT) continua a frente nos sete cenários de segundo turno testados com nomes da oposição. As vantagens variam entre 19 e cinco pontos, sendo a menor diferença contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece como principal candidato da oposição. 

Nesse cenário, Lula tem 43%, e Flávio, 38%. Em janeiro a diferença era de sete pontos e em dezembro era de dez. "A pesquisa revela uma diminuição residual da vantagem de Lula para Flávio. A diferença era de sete pontos no mês passado e passou para cinco", afirma o diretor da Quaest, Felipe Nunes.

A pesquisa é a primeira da Quaest sem a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), entre os possíveis candidatos. Ele tem afirmado que tentará a reeleição estadual. 

 Cenário Lula x Flávio

- Lula: 43% (eram 45% em janeiro e 46% em dezembro);

- Flávio Bolsonaro: 38% (eram 38% em janeiro e 36% em dezembro);

- Indecisos: 2% (eram 2% em janeiro e 3% em dezembro);

- Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 15% em janeiro e dezembro).

Entre os eleitores que se consideram independentes, grupo que pode decidir a disputa, a vantagem de Lula sobre Flávio era de 16 pontos e agora é de apenas cinco. Em janeiro, o presidente tinha 37% nesse grupo, e o senador, 21%. Na pesquisa atual, Lula aparece com 31%, contra 26% de Flávio.

Nos cenários de 1º turno, Lula aparece à frente com percentuais que variam entre 35% e 39%. Flávio aparece como principal como candidato da oposição, com índices que vão de 29% a 33%. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

